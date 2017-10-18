Продолжение серии: в Коми снег обрушил крышу третьей "Пятерочки"

4 марта в Печоре снег заставил рухнуть кровлю магазина в торговом центре "Аврора". Об этом жители Республики Коми пишут в социальной сети "ВКонтакте".

Для региона весна началась с массового обрушения крыш филиалов торговой сети "Пятерочка". 16 марта вес сугроба не выдержало заведение в Жешарте. А 23 марта снежные массы свалили на землю вывеску торговой точки в Сыктывкаре.

Теперь эстафета дошла до Печоры. По информации свидетелей, большое количество снега упало с крыши торгового центра на козырек "Пятерочки". Навес не выдержал и рухнул на крыльцо. Фасад пристройки, ведущей внутрь магазина, существенно пострадал и требует затратного ремонта.

Представители печорской администрации утверждают, что инцидент обошелся без жертв и пострадавших. По имеющимся у служб ЧС данным, снег зацепил проходящую мимо женщину, однако она обошлась без медицинской помощи.