Саратовец с ЧМТ выдает избиение за неосторожное падение в пользу обидчика

Житель Саратовской области оправдывал свою черепно-мозговую травму неосторожным падением, чтобы не подставить товарища. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

5 марта в областную клиническую больницу поступил 19-летний юноша из поселка Светлый Татищевского района. У него диагностировали закрытую ЧМТ, ушиб мозга и перелом теменной кости с правой стороны. Пациент заявил медикам, что случайно упал накануне примерно в час ночи у здания клуба в поселке Октябрьский городок. Несмотря на объяснение, дежурный врач отправил сигнал о происшествии в полицию.

Полицейские проверили обстоятельства инцидента и 3 апреля возбудили уголовное дело о нанесении тяжких повреждений по неосторожности. Участковый уполномоченный отыскал сверстника потерпевшего из Октябрьского городка и задержал его по подозрению в избиении. Молодой человек признался, что серьёзно навредил пострадавшему парню во время конфликта. Расследование продолжается.