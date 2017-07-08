В Финляднии мужчина впервые родил себе сына

Мужчина из Финляндии впервые в мировой истории родил себе сына. Об этом пишет финское издание Lännen Media.

До 2016 года новоиспеченный отец был женщиной. Лишь два года назад он сменил пол и получил на руки все документы с указанием мужского пола. Этот факт стал помехой для супружеской пары в медицинских учреждениях. Местные электронные базы отказывались регистрировать на консультации и процедуры роженицу с "мужским" идентификационным кодом, указанным в удостоверениях личности и прочей социальной документации.

Однако само беременность прошла без существенных помех. Чтобы процесс стал возможным на физиологическом уровне, беременному пришлось временно отказаться от гормональных препаратов. Мальчик родился здоровым с весом около 4 килограмм и ростом в 53 сантиметра. По информации от родителей, малыш может похвастаться хорошим здоровьем и нормальным аппетитом.