Число пострадавших при пожаре в ТЦ "Персей" в Москве выросло до 9 человек

Как стало известно журналистам, число пострадавших во время пожара, разбушевавшегося в ТЦ для детей "Персей" в Москве возросло до 9 человек. Среди них числятся 6 сотрудников МЧС.

Как стало известно, сегодня, 4 апреля, загорелся ТРЦ для детей "Персей". Во время тушения пожара отравились дымом и получили тепловой удар 6 сотрудников МЧС, а также трое гражданских человек. Двое из них получили незначительные травмы, им оказывается помощь амбулаторно, остальные же 7 пострадавших госпитализированы.

Ранее писали о том, что в результате ЧП погиб один из сотрудников ТЦ. Отмечается, что он потерялся в пространстве и не смог вовремя найти выход, потому отравился угарным газом. По предварительным сведениям, пожар в ТЦ "Персей" мог произойти из-за короткого замыкания, так как очаг возгорания нашли в машинном отделении лифта.

Арендатор торгового центра рассказала, что благодаря проверкам после трагедии в Кемерово, когда на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" скончались более 60 человек, покупателям и сотрудникам "Персея" удалось быстро эвакуироваться и избежать большого количества жертв.