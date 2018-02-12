В Казахстане женщина в гараже нашла труп мужа в объятиях мертвой девушки

В Казахстане женщина в металлическом гараже во дворе дома нашла труп мужа в объятиях мертвой незнакомой женщины. О произошедшем она сразу же сообщила в полицию.

Как стало известно, в полицию города Кокшетау 3 апреля поздним вечером позвонила взволнованная женщина и сообщила о том, что во дворе дома в металлическом гараже нашла труп своего собственного 33-летнего мужа, а рядом с ним неизвестную мертвую девушку. Женщина по своим делам заглянула в гараж и ее глазам предстала такая страшная картина.

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, им удалось установить, что погибшей девушке было 25 лет. Возможно, супруг женщины вместе с любовницей заперлись в гараже для любовных игр, а там их постигла смерть. По предварительным данным, мужчина и девушка скончались в результате отравления угарным газом, однако точную причину смерти установят эксперты.

Отмечается, что на телах погибших не было обнаружено следов насильственной смерти, их доставили на экспертизу. По факту произошедшего ведется проверка, выясняется обстоятельства случившегося.