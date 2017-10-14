В Калуге спор двух собачников резко перерос в поножовщину

В Калуге двое собачников поругались и затеяли драку, в результате чего один из них получил три ножевых ранения. Теперь нанесшему ранения придется провести в тюрьме 4 года.

Как стало известно, в сентябре прошлого года 51-летний мужчина вышел на улицу прогуляться со своими двумя собаками. В какой-то момент к ним присоединился еще один мужчина с собакой и животные сцепились между собой, не поделив территорию. Хозяева бросились их разнимать и тоже поругались, а потом их ссора переросла в драку. В результате чего 51-летний мужчина достал нож и нанес им три ранения в грудь и живот другого собачника.

Подозреваемого в нападении задержали правоохранители, вскоре материалы его дела передали в суд. На суде был объявлен приговор, согласно которому 51-летний мужчина проведет в тюрьме 4 года, а также получит 3 года испытательного срока. Кроме того, суд удовлетворил о материальном взыскании, теперь обвиняемый выплатит пострадавшему 300 тысяч рублей.