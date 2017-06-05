"Сгори, но оплати": в Ижевске людей не выпускали из терм ТЦ "Италмас" во время тревоги

3 апреля сотрудники терм в ижевском торговом центре "Италмас" не выпускали посетителей во время пожарной тревоги без оплаты на кассе. Об этом очевидец Максим Тынный написал во "ВКонтакте".

Накануне по ТЦ "Италмас" прозвучал сигнал тревоги с призывом эвакуироваться. Мужчина вместе с семьёй на тот момент находился в термах. Услышав о пожарной опасности, люди начали двигаться к выходу из бань и бассейнов, однако администрация и работники задерживали клиентов на выходе и позволяли им направляться к выходу их помещения. Они требовали перед уходом в полном объёме оплатить прерванные услуги.

Турникеты удерживали посетителей, которые ещё не успели заплатить. В результате их массового скопления образовалась давка и, как утверждает Максим Тынный, даже драка. Своей публикацией житель Ижевска потребовал от городской администрации привлечь руководство торгового центра к ответственности за бездействие в критической ситуации.

Позднее пресс-служба регионального МЧС объявила, что причиной тревоги стал не пожар, а нажатие кнопки неизвестным человеком. Владелица терм Юрия Бычкова утверждает, что сотрудники предприятия знали о ложности сигнала и потому продолжали исполнять свои обязанности. Ранее в "Италмасе" состоялся похожий случай, который привел к травме одного человека.