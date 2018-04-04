В Москве пожарные тушат пожар в детском ТЦ "Персей для детей"

4 апреля в Москве загорелся детский торговый центр "Персей для Детей", расположенный на Соколиной горе. Об этом в среду объявили источники в столичных службах экстренного реагирования.

Пожарные начали тушить возгорание здания №28 на Малой Семеновской улице и сообщают предварительную информацию о наличии жертв. Точное количество пострадавших пока неизвестно. В московском ГУ МЧС добавили, что инциденту присвоили второй уровень сложности из пяти возможных.

По данным источников, пламя возникло на складе игрушек четвертого этажа. Позднее огонь охватил и крышу. Точная площадь пожара всё ещё устанавливается. Людей эвакуируют по пожарной лестнице, ведущей из переходной галереи.