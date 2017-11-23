В Бурятии мужчина пять раз за ночь изнасиловал бывшую сожительницу

В Бурятии 41-летний мужчина пять раз за ночь изнасиловал 39-летнюю бывшую сожительницу в селе Сосново-Озёрское. Совершая эти действия 13 марта 2018 года, он хотел воссоединить семью после того, как какое-то время провел в колонии.

Сотрудники Главного управления МВД по Республике Бурятия сообщают о случае, в ходе которого многократно была изнасилована местная жительница села Сосново-Озёрское. Согласно данным, которые они передают, инцидент зафиксирован 13 марта текущего года в Еравнинском районе. Несколько месяцев назад мужчину выпустили на свободу после отбывания срока в колонии. Он был наказан за причинение вреда здоровью человека и за угрозы смертельной расправой.

До того, как попасть под суд, мужчина жил с женщиной, которая до сих пор воспитывает от него девятилетнего ребенка. Выпивший, он пришел к ней домой в указанный день, говоря, что хочет наладить отношения. Женщина выразила свое нежелание и из-за этого он против ее воли вступил с ней в половой контакт. В течении всей ночи он насиловал ее и в общей сложности сделал это пять раз.

С утра женщине удалось вызвать полицейских, которые прибыли по адресу и там же застали мужчину. Он оказал сопротивление группе сотрудников, угрожая, что перережет себе горло, если они попробуют схватить его. Позже его все-таки удалось задержать и доставить в отделение, где он и признался в совершении преступления.