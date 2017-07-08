В Югре истребители убивают домашних собак отравленными дротиками

В Югре неизвестные догхантеры убивают отравленными дротиками собак в поселке Игрим Березовского района. Местные жители публикуют во "ВКонтакте" снимки мёртвых домашних питомцев.

По информации свидетелей, истребители уничтожают не только бродячих, но и ухоженных псов. Некоторых животных хозяева нашли мертвыми прямо внутри частных дворов. По предварительным подсчетам, убиты около 20 собак.

Очевидцы сообщают, что злоумышленники могут ездить на внедорожниках. Однажды одному из них удалось заметить светлый автомобиль. Мужчина выстрелил по псу из окна, а потом затащил тело внутрь. Некоторые защитники прав животных намерены донести эту информацию до полицейских и прокуратуры. При этом представители администрации заявили жителям Игрима, что отстрел не является санкционированным властями.