В ОАЭ российская туристка укусила женщину-полицейского за лицо и головой разбила стекло в машине

Российская туристка в ОАЭ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на женщину-полицейского и укусила ее за лицо. Помимо этого, 24-летняя девушка разбила головой стекло в патрульной машине.

Как стало известно, в феврале текущего года сотрудники полиции ОАЭ узнали о драке двух пьяных женщин возле одного из баров. Женщины-полицейские прибыли на место инцидента и попытались разнять дерущихся, однако 24-летняя девушка резко развернулась и укусила одну из правоохранителей за лицо. Когда ее попытались усадить в патрульный автомобиль, она вела себя довольно агрессивно и даже разбила головой стекло в машине.

Российскую туристку задержали, и 3 апреля на суде она полностью признала свою вину. Единственное, что отрицает 24-летняя туристка, это то, что она укусила женщину-полицейского за лицо. Приговор ей будут выносить 29 апреля.