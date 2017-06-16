"Дискриминация": отец девушки-стрелка в офисе YouTube рассказал о мотивах дочери

Американка, ранившая трёх человек в калифорнийском офисе YouTube и погибшая от выстрела, жаловалась на дискриминацию компании к её роликам. Так каналу CBSLA заявил отец стрелявшей Исмаил Агдам.

Как рассказал родственник, подозреваемая 39-летняя Насим Агдам вела активную деятельность в сфере веганства и зоозащиты. Она снимала для YouTube видео о тренировках, веганской кулинарии и животных. Не так давно она заявила родителям, что видеохостинг убрал монетизацию её контента. Девушка считала, что администраторы ресурса дискриминировали её тематику и фильтровали её публикации.

За несколько дней до нападения на штаб-квартиру в Калифорнии, Насим Агдам пропала и перестала выходить на связь со своей семьёй. 2 апреля близкие обратились в полицию и отметили, что их дочь озлоблена на YouTube и может отправиться к её офисам. Полицейские нашли пропавшую спящей в автомобиле и доложили родственникам положительные новости. Стрельба в здании произошла спустя пару часов.

Инцидент в Сан-Бруно произошел во вторник. Предполагается, что женщина вошла в здание с оружием, ранила мужчину и двух женщин, а затем погибла сама. Ранее была озвучена версия о конфликте с молодым человеком, который мог толкнуть Насим на подобный поступок.