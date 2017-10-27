В Ленобласти педофил напал на третьеклассницу в подъезде дома‍. Девятилетняя девочка возвращалась со школы, когда стала жертвой насилия.

Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого в городе Волхов была изнасилована третьеклассница. Согласно данным, которые они передают, страшный инцидент произошел вчера, третьего апреля. Взрослого мужчину, который напал на малолетнюю девочку, не смутило ни дневное время, ни то, что его кто-то мог увидеть в парадной.

С заявлением в полицию обратилась 37-летняя женщина, мать пострадавшей. Она рассказала, что в указанный день на ее дочь напал педофил и сбежал после того, как надругался над ней. Пока что найти мужчину не удалось, правоохранители продолжают розыскные работы. По факту происшествия вобуждено уголовное дело.