Разбиравший гранату оренбуржец едва не погиб во время взрыва в квартире

4 апреля житель оренбургского поселка Пристанционный едва не погиб от взрыва в своей квартире, когда попытался разобрать найденную гранату. Об этом уведомляют представители поисково-спасательной службы города.

По информации источников, 23-летний молодой человек нашел боеприпас на улице и принес его к себе домой. У себя в комнате мужчина решил внимательнее изучить внутреннее строение опасного устройства, ради чего вытащил чеку. Произошла детонация.

Взрывная волна повредила комнатную мебель и оторвала оренбуржцу кисть правой руки. Пострадавшего госпитализировали. В больнице врачи обеспечивают ему медицинскую помощь. В своём сообщении спасатели Оренбурга призвали россиян обращаться с найденными взрывчатыми предметами крайне осторожно и оперативно информировать о таких находках экстренные службы.