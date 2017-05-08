В Ростове на Театральной иномарка насмерть сбила пешехода‍

В Ростове-на-Дону на Театральной площади иномарка Hyundai Accent насмерть сбила пешехода‍. Как передают очевидцы, мужчина, который погиб в ходе ДТП, пытался перейти на другую сторону дороги в неположенном месте.

Сотрудники Главного управления ГИБДД по Ростовской области сообщают о случае дорожно-транспортного происшествия, который произошел на Театральной площади в административном центре. Согласно данным, которые они передают, все случилось вчера, 3 апреля, около десяти часов вечера. Водитель, который находился за рулем иномарки Hyundai Accent, не заметил пешехода, которого вначале закрыл с его поля видимости другой автомобиль, а позже он выскочил на дорожное полотно в неположенном месте.

На месте ДТП оказалось много очевидцев, которые смогли в деталях рассказать, как оно случилось. По их словам, водитель иномарки не превышал скорость и ехал довольно медленно. Вероятнее всего, он насмерть сбил пешехода, так как тот сильно ударился о лобовое стекло транспортного средства.