МЧС Бурятии эвакуировала охотника из Тункинского района

3 апреля сотрудники МЧС по Республике Бурятия эвакуировали охотника, попавшего в беду на территории Тункинского района. Так объявила пресс-служба регионального ведомства.

Примерно в 19:30 в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС получили информацию о человеке, который пострадал в труднодоступной местности близ реки Утулик. В рамках спасательной операции был оперативно поднят в воздух вертолет Ми-8 с 4-мя членами Байкальского поисково-спасательного отряда.

Согласно сообщению, в 11:20 мужчину в госпитализировали в иркутскую больницу. Медики диагностировали удовлетворительное состояние пациента. Бурятское МЧС не раскрывает подробности ситуации, а также критических обстоятельств, которые вынудили человека вызвать спасателей.