В Калининграде на вызов приехал пьяный фельдшер, который оправдал свое пьянство тем, что у него накануне умер ребенок. Девушка засняла беседу с пьяным медиком на видео и опубликовала в Сети.

Как рассказала жительница Калининграда, 12 марта ее маме стало плохо на улице, они зашли в ближайший магазин и вызвали скорую. Оказывать помощь к ним спешил пьяный фельдшер, который упал в дверях магазина. Девушка рассказала, что он измерял пульс ее маме заявив, что все в порядке, а также прописал препарат для снижения артериального давления.

Когда у него спросили, почему он приехал пьяным, фельдшер заявил, что находится не за рулем и никакой опасности общественности не представляет, а напился он потому, что накануне у него умер ребенок. Девушка вместе с мамой вызвали другую бригаду скорой помощи, а пьяного медика уговаривали покинуть помещение, это удалось сделать, когда прибыла вторая группа медиков.

Стоит отметить, что в Минздраве подтвердили информацию девушку о произошедшем. Работник скорой был привлечен к строгой дисциплинарной и материальной ответственности.