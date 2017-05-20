В Удмуртии умственно отсталый педофил изнасиловал троих мальчиков

В Удмуртии трое несовершеннолетних мальчиков стали жертвами умственно отсталого педофила. Отмечается, суд отправил обвиняемого в педофилии на принудительное лечение.

Как стало известно, в Удмуртии 48-летний мужчина, страдающий психическими отклонениями, на улице знакомился с несовершеннолетними мальчиками и приглашал их в свою квартиру. Так, его жертвами стали трое мальчиков, в возрасте от 11 до 14 лет. Отмечается, что педофил заманивал детей в свою квартиру, а там демонстрировал им видео порнографического характера и насиловал. По некоторым данным, всего мужчина около 15 раз изнасиловал потерпевших.

В ходе судебной экспертизы удалось установить, что обвиняемый страдает психологическими расстройствами и обладает умственной отсталостью. По решению суда, его направили проходить принудительное лечение.