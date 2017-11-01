"Совращенный" подросток из Петербурга признался в любви своей учительнице

"Совращенный" учительницей 16-летний подросток из Санкт-Петербурга на своей странице в соцсети признался в любви педагогу. Парень отметил, что кроме этой женщины ему никто не нужен и сравнил ее с ангелом.

Как стало известно в 2017 году, мать школьника обвинила его учительницу в растлении, после чего женщину арестовали. Через некоторое время ее выпустили под подписку о невыезде, а мать подростка рассказала журналистам, что женщины являются близкими подругами и никакого растления и заявления в полицию не было. Кроме того, женщина публикует в соцсети совместные снимки с обвиненной в изнасиловании учительницы, то же самое делает и ее сын.

Не так давно 16-летний парень опубликовал на своей странице в соцсети совместные снимки с взрослой учительницей и написал, что любит ее достаточно сильно и никакие другие женщины ему не нужны. Помимо этого мальчик сравнил педагога с ангелом, а позднее добавил фото с педагогом и ее малолетним сыном.