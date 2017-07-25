В колонии Кургана сразу несколько осужденных порезали себя, чтобы напугать охрану

В Кургане в исправительной колонии № 1 сразу несколько заключенные нанесли себе ранения одноразовой бритвой, выражая свой протест против перевода в дургой отряд. Отмечается, что таким образом осужденные пытались напугать охрану.

После того, как стало известно о произошедшем, на место ЧП тут же прибыли медики и выяснили, что в какой-то особой помощи осужденные не нуждались, у них у всех были зафиксированы незначительные порезы предплечий лезвиями от одноразовых бритв. Раны всего лишь обработали дезинфицирующим средством.

Для того, чтобы разобраться в произошедшем, на место ЧП прибыл первый замначальника УФСИН РФ по Курганской области Михаил Хамазин. С каждым из нанесших себе ранение осужденных провели беседу и выяснили, что таким образом они протестовали против перевода их в другой отряд. Отмечается, что заключенные привыкли жить вместе и не хотели, чтобы их расселяли, потому они решили таким образом напугать охрану.

"Потерпевшие" также сообщили о том, что никаких претензий к сотрудникам колонии не имеют, насильственные действия в отношении них не предпринимались, к подобному решению они пришли самостоятельно.