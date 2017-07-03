На Урале пассажир выхватил руль и намеренно задавил детей на обочине

На Урале 37-летний пассажир иномарки Kia Sportage выхватил руль и намеренно задавил детей на обочине. Из-за этого один 15-летний подросток погиб, другой же смог увернуться.

Сотрудники Главного управления ГИБДД по Свердловской области сообщают о случае, в ходе которого в ДТП в Арамиле погиб 15-летний подросток. Согласно данным, которые они передают, инцидент зафиксирован 25 марта и произошел по вине пассажира иномарки Kia Sportage, который выхватил у водителя руль и намеренно задавил детей на обочине.

Двое школьников оказались в городе, когда приехали из родной деревни Ключи на рынок за штанами. На месте по каким-то причинам у них произошел конфликт с 37-летним мужчиной, который даже хотел их ударить, однако подростки смогли за себя постоять. Спустя время, когда дети собирались ехать домой и стояли на обочине, тот мужчина же мужчина возвращался на машине вместе со своей женой. Он был пьян и сидел на пассажирском сиденье. Увидев школьников, он выхватил руль и намеренно направил авто в их сторону. Ему удалось задавить одного из них, другой же успел отпрыгнуть. Иномарка, в которой он ехал, съехала на обочину и перевернулась.