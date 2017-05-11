В Тобольске водитель Mazda насмерть сбил 45-летнюю женщину

В Ярковском районе Тобольска водитель иномарки Mazda 6 поздним вечером сбил перебегающую дорогу женщину. Отмечается, что в результате полученных травм во время ДТП женщина погибла.

В ночь на 30 марта в Ярковском районе Тобольска, на автодороге Тюмень Ханты-Мансийск водитель Mazda 6 не заметил 45-летнюю женщину, которая пыталась перебежать дорогу в не предназначенном для этого месте, и сбил ее. В результате произошедшей автомобильной аварии женщина скончалась.

Отмечается, что на одежде погибшей женщины в темное время суток отсутствовали светоотражающие элементы, потому водитель попросту ее не заметил.

По факту произошедшего была инициирована проверка, ведется дальнейшее расследование и выясняются обстоятельства случившегося.