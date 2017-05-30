Метрополитен Петербурга представил "Книгу памяти" о жертвах теракта‍

Метрополитен Санкт-Петербурга представил "Книгу памяти" о жертвах теракта‍, который произошел 3 апреля 2017 года. Погибшими оказались 15 человек, чьи истории жизни были внесены в печатное издание. Информация о них была взята из уст родственников и друзей.

тало известно о том, что сделало руководство метрополитена Санкт-Петербурга в память о погибших ровно год назад вследствие теракта. Так, сегодня они представили общественности печатное издание под названием "Книга памяти". В нем идет речь о 15 жертвах ужасных обстоятельств, которые 3 апреля минувшего года оказались не в то время не в том месте. Книга рассказывает о том, чем жили эти люди до того, как их жизнь внезапно оборвалась. Глава метрополитена Петербурга Владимир Гарюгин отметил, что она предназначена для будущего поколения, которое должно осознавать, что в будущем даже в цивилизованном государстве могут происходить такие страшные вещи.

На самом деле, погибших из-за теракта было 16, однако историю одного из них не включили в "Книгу памяти". Это был человек, из-за которого все произошло. Преступник, состоявший в одной из запрещенных террористических организаций, в указанный день вошел в вагон метро и заставил сработать самодельное взрывное устройство, когда вагон находися между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".