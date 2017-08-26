В Москве арестовали воспитателя кадетской школы за вербовку в террористическую организацию. Ему предъявили обвинение по второй части статьи №205.5 Уголовного кодекса России, согласно которой он может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

В пресс-службе Кузьминского районного суда сообщают важные новости относительно террористической организации, которая именует себя "Народное ополчение России"* и запрещена отечественным законодательством. Так, был пойман один из ее представителей. На его арест был выдан ордер. Его будут держать в месте лишения свободы до 21 мая. В это время в отношении него будет вестись следствие.

Примечательно, что подозреваемым в совершении преступной деятельности является воспитатель одной из столичных кадетских школ. Следователи считают, что он состоял в террористической организации и вербовал других россиян, знакомясь с ними в социальных сетях. По закону общественное движение, в котором он состоял, запрещено, так как несет угрозу нацбезопасности и стабильному политическому строю. Его участники стремятся к тому, чтобы свергнуть действующую власть вооруженным мятежом.