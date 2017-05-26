"Попа Кардашьян": Мать двоих детей чуть не умерла во время пересадки жира со спины в ягодицы

25-летняя мать двоих детей отправилась в Турцию для того, чтобы сделать пластическую операцию и получить попу как у Ким Кардашьян. В результате, она чуть не умерла на операционном столе, а врачи скрыли от нее этот факт, сославшись, что синяки на груди от дефибриллятора являются реакцией организма на морфий.

Как стало известно, 25-летняя Джейд Стэффорд прилетела в Стамбул к лучшим пластическим хирургам для того, чтобы откачать жир со спины и сделать попу, как у Кардашьян, заплатив за операцию £3000 или 240 тысяч рублей. После операции мать двоих детей очнулась с жуткой болью и врачи сразу же дали ей морфин, а также порекомендовали ей еще около недели полежать в больнице. Так как у женщины маленькие дети, через пару дней она вернулась домой.

Дома ее сразу же госпитализировали с диагнозом аритмия и пневмоторакс. Медики сообщили ей, что у нее была остановка сердца и ее реанимировали, о чем Стэффорд и не подозревала. Когда она обратилась за пояснениями в стамбульскую клинику, врачи там отметили, что синяки на ее груди говорят об особой реакции организма на морфий, а если бы у нее останавливалось сердце, женщине об этом, естественно, сообщили.

В настоящий момент обладательнице "попы Кардашьян" придется пройти длительную реабилитацию, а после этого она намерена подать в суд на медиков из стамбульской клинике.