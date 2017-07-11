"Не повезло": В Магнитогорске таксист избил клиентку из-за неправильного адреса

Жительница Магнитогорска Челябинской области рассказала в соцсети историю своей жуткой поездки на такси "Везет". Она отметила, что водитель всю дорогу кричал на нее из-за того, что она неправильно назвала адрес, а затем принялся избивать.

Как рассказала женщина, 1 апреля вечером она вызвала такси к многоэтажке и немного разминулась с водителем, так как не уточнила, с какой именно стороны ее нужно забрать. Водитель принялся кричать на нее из-за неправильно названного адреса, а женщина старалась перевести все в шутку. После у таксиста не оказалось сдачи с 1000 рублей и им пришлось останавливаться затем, чтобы женщина разменяла деньги.

По окончанию поездки таксист потребовал заплатить на 35 рублей больше, чем посчитала служба, женщина сначала возмутилась, однако потом все же протянула 150 рублей и отметила, что это на хлеб водителю. После этого таксист взорвался и попытался ударить женщину в машине, ей удалось выскочить на улицу, однако из-за того, что было скользко, она упала. Водитель такси догнал клиентку и начал хватать ее за волосы и пинать ногами.

После этого он сел в машину и уехал, а пострадавшая позвонила мужу и в полицию. В полиции отметили, что подобный инцидент был зафиксирован, в настоящий момент ведется проверка.