В Кирове парень и девушка в кафе устроили драку с битьем iPhone

В Кирове сотрудникам Росгвардии пришлось разнимать в кафе парня и девушку, которые устроили битву на "айфонах". Отмечается, что конфликтующую парочку пришлось доставить в отделение полиции.

Как стало известно, 1 апреля в одном из кировских питейных заведений молодая девушка снимала на iPhone 8 в соцсеть свой отдых и мешала отдыхающим. В какой-то момент один парень, который находился рядом с ней, не выдержал, подошел и ударил ее по руке, из-за чего смартфон упал и разбился.

Разъяренная хозяйка iPhone 8 в отместку схватила телефон парня, который также принадлежал линейке корпорации Apple, и швырнула его об пол. В результате ее действия iPhone 5S парня так же, как и ее гаджет, разбился.

Молодые люди начали разбирательство и сотрудникам заведения пришлось нажать "тревожную" кнопку. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые разняли конфликтующих и доставили их в отделение полиции.