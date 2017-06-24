В Хабаровске девушка случайно задушила парня шнурком от шторы во время секс-игр

В Хабаровске 26-летняя девушка случайно задушила своего возлюбленного шнурком от шторы во время секс-игрищ. Отмечается, что процесс настолько поглотил ее, что она даже не сразу заметила, что партнер не дышит.

Как стало известно, в Хабаровске пара молодых людей решили разнообразить свой секс и прибегнуть к различным предметам. В качестве такого предмета они выбрали шнурок от шторы и девушка придушивала молодого человека во время соития. В какой-то момент 26-летняя барышня не заметила и слишком сильно затянула шнурок, что ее партнер потерял сознание. Она не прекращала стягивать шнурок и задушила своего молодого человека, перекрыв ему доступ к кислороду.

Стоит отметить, что девушка даже не сразу заметила, что ее парень не дышит, так как была поглощена процессом. Когда же она осознала и вызвала скорую, медикам уже не удалось спасти секс-любовника, он был мертв.

Правоохранители инициировали проверку по факту инцидента и арестовали подозреваемую в убийстве. Вскоре ее все же отпустили под подписку о невыезде, следствие продолжается.