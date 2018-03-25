Родные погибших в ТЦ Кемерово жаловались на "обман" по телефону 112‍. Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло рассказал, что указанному номеру после пожара людям говорили, что все эвакуированы, лгали, чтобы успокоить.

Накануне Сергей Меняйло, который в государстве занимает должность полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, пообщался с прессой и рассказал, почему родные погибших в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово жаловались на "обман" со стороны экстренных служб. Оказывается, что сразу после пожара многие люди стали звонить по номеру "112", чтобы узнать, как на самом деле обстоят дела на месте происшествия и что случилось с их родственниками. Сотрудники же, отвечая на звонки, говорили, что эвакуация всех уже произошла, однако после этого оказывалось, что кто-то погиб.

Меняйло считает, что именно по вине этой лжи во имя успокоения граждан и расходились слухи о том, что сгоревших в ТЦ Кемерово было намного больше, и что власти приказывали скрывать это, а сами тайно вывозили трупы в морги на автобусах.