Житель Нижневартовска избивал и насильно удерживал женщину в своей квартире

В Нижневартовске мужчина избивал и насильно удерживал женщину в собственной квартире. Чтобы спастись, пострадавшей пришлось выпрыгнуть из окна третьего этажа.

Как стало известно, в период с 27 по 28 января житель Нижневартовска в принадлежащей ему квартире избивал женщину, а затем начал удерживать ее насильно и не выпускать из помещения. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшей женщине пришлось выпрыгнуть из окна третьего этажа своей импровизированной тюрьмы. В результате падения она получила тяжелые травмы, однако выжила и сейчас находится в больнице.

В ходе следствия удалось выяснить, что удерживающий женщину мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде. В ходе судебного процесса суд приговорил обвиняемого к 6,5 годам лишения свободы и лишил его права садиться за руль 2 года.