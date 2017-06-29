Девочка из Перми, пострадавшая в бассейне, не выходит из комы

10-летняя девочка из Перми, пострадавшая в бассейне "Олимпия", не выходит из комы. Инцидент с ней произошел вчера, 2 апреля. Она тренировалась в плавании и резко стала тонуть.

Сотрудники Управления Следственного Комитета России по Пермскому краю сообщают последние известные данные о том, в каком состоянии находится 10-летняя девочка, которая едва не утонула в одном из бассейнов административного центра. Согласно информации, которую они передают, до сих пор она не выходит из комы. Состояние ее можно назвать стабильным, однако отмечается, что остается довольно тяжелым.

Девочка попала в больницу после того, как пострадала в бассейне. Она находилась на тренировке и плавала. Как сообщают очевидцы, немного времени спустя ее заметили без сознания в воде. Ее достали из воды и вызвали бригаду скорой помощи. Сотрудникам удалось заново запустить работу сердца девочки, однако она так и не пришла в себя. До сих пор она находится в больнице под наблюдением врачей.