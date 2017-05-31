Теракт в метро Петербурга: следствие установило всех причастных

СК РФ подходит к окончанию расследования уголовного дела по теракту в метро Петербурга, который случился 3 апреля в 2017 году. Оказалось, что заказчик, организатор и исполнители не были лично знакомы и общались по мессенджеру.

Как сообщается, расследование усложнял тот факт, что все лица, причастные к теракту, не общались при личных встречах и их не связывало ничего, кроме переписок в мессенджерах. Сейчас следователи задержали 11 человек, которые выступали в теракте в разных ролях, среди арестованных есть и заказчик, и организатор, и непосредственные исполнители.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, теракт был организован и совершен представителями радикального исламистского сообщества террористов. Сейчас следствие вышло на завершающие шаги и близится к суду.

Как сообщалось, 3 апреля 2017 года в метро Петербурга случился теракт. В результате действий террористов погибли 15 человек, находившихся в метро. Бомбу привел в действие террорист-смертник.