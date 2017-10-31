Продавец расстрелял подростка, решив, что тот не заплатил за пиво

В США 28-летний продавец в Мемфисе заподозрил, что 17-летний темнокожий подросток не заплатил за пиво. В итоге, взрослый мужчина отправился вслед за покупателем на улицу и выстрелил в него, не поняв, что попал, он просто вернулся в свой магазин.

Как стало известно из местных СМИ, которые ссылаются на данные полицейских, инцидент случился 29 марта. Тогда, 17-летний подросток посетил магазин, но там его стали подозревать в том, что он взял пива и не оплатил покупку. Молодой человек вышел на улицу, а продавец отправился за ним.

В итоге, 28-летний продавец выстрелил в сторону подростка, но не увидел, что попал в него. Мужчина не понял, что пуля попала в молодого парня и вернулся в магазин.

Труп подростка пролежал у дома рядом с магазином два дня. Его мертвое тело нашла жительница дома, расположенного рядом с торговой точкой, где продавцы расстреливают своих покупателей. Сейчас продавец арестован и ждет результатов расследования. Детали уточняются.