В центре Еревана "Бургер Кинг" взлетел на воздух в результате взрыва

В центре Еревана в понедельник, 2 апреля, прогремел взрыв. По имеющимся в настоящее время данным, взрыв произошел в кафе "Бургер Кинг", семь человек получили различные травмы.

Как стало известно, примерно в 20:44 в центре Еревана был зафиксирован мощный взрыв. На место происшествия тут же выехали сотрудники спасательной службы, пожарные и правоохранители. По предварительным данным, причиной взрыва послужил газовый баллон на кухне ресторана сети быстрого питания "Бургер Кинг".

В результате ЧП пострадали семь человек, среди них имеются иностранные граждане. В настоящий момент ведется проверка по факту инцидента, проверяются все обстоятельства случившегося, о возможном возгорании и погибших ничего не сообщается.

Напомним, что сегодня сообщалось о том, что в Сочи загорелась многоэтажка. 50 человек эвакуировали из горящего дома, из-за сильного ветра площадь возгорания только усиливалась.