В Улан-Удэ парочка занималась сексом прямо на дороге на глазах у прохожих

В Улан-Удэ очевидцы засняли на дороге парочку, которая занималась сексом и не обращала внимание на то, что рядом ходят посторонние люди. Они произошедшем сообщает местное региональное издание.

Как стало известно, в воскресенье, 1 апреля, очевидцы заметили на дороге парня и девушку, которые предавались сексуальным утехам, абсолютно не стесняясь проходящих мимо людей. Как сообщается, любвеобильная парочка была застукана посторонними прямо около остановки "Товары Бурятии".

Стоит отметить, что никто из проходящих мимо людей не попытался сделать им замечание и выгнать с людного места, кроме того, в полицию по факту случившегося тоже никто не заявлял.

Отметим, что недавно подобный случай произошел в Магнитогорске Челябинской области. Парочка наркоманов занималась сексом прямо на глазах у многочисленных прохожих и не обращала на них внимания. Очевидцы сообщают, что о том, что парень и девушка находились под воздействием наркотических препаратов, говорили их лица.