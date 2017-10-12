В Удмуртии мужчина до смерти забил товарища и изнасиловал его девушку

В Удмуртии 31-летний мужчина до смерти забил своего друга, а затем избил и изнасиловал возлюбленную погибшего. Инцидент произошел в ночь на 1 апреля.

Как стало известно, 31-летний житель Удмуртии поздним вечером распивал алкогольные напитки в компании своего 41-летнего друга из Ижевска и его 40-летней возлюбленной. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора и хозяин квартиры начал избивать своего товарища тростью и стулом, а после того, как он потерял сознание, нанес ему несколько ножевых ранения, которые и убили 41-летнего мужчину.

Потом злоумышленник вспомнил о возлюбленной погибшего, которая решила быстро скрыться с места преступления. 31-летний мужчина догнал женщину и начал ее избивать, сломав ей челюсть, повредив зубы и нос, а затем совершил в отношении нее действия сексуального характера без согласия потерпевшей.

После всего произошедшего преступник сам позвонил в скорую и сообщил о содеянном. Пострадавшую женщину доставили в больницу, а злоумышленники отправили в полицию. Правоохранители ведут расследование по факту произошедшего и разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.