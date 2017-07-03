Рухнувший дрон «Почты России»: эксперт указал на вину подрядчиков

Инцидент с крушением первого дрона «Почты России», который стоил 1,2 миллиона рублей и разбился, врезавшись в дом, заинтересовались эксперты. По словам гендиректора «Аэронэт» Глеба Бабинцева, беспилотник потерпел крушение по вине недобросовестного подрядчика.

Глеб Бабинцев отметил, что применение дронов в доставке посылок – весьма интересное направление, имеющие перспективы. Однако, как и в любой сфере, существуют специалисты и присутствуют «неэксперты», работающие на непрофессиональных компаниях.

По словам Бабинцева, крушение случилось именно по вине таких плохих компаний, которым доверили ответственное задание. Эксперт заявил, что при выборе компаний стоит ответственно проверять профессионализм работников и качество их услуг. Если бы эти требования были выполнены при заключении договоров о запуске дрона «Почты России», то крушение бы не случилось, уверяет эксперт.

Как сообщалось ранее, первый запуск дрона «Почты России» завершился неудачно. Местные СМИ назвали запуск «полным фиаско», так как беспилотник почти сразу же врезался в стену дома и разбился.