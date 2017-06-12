В Сочи полыхает многоэтажный жилой дом, площадь возгорания составляет 500 кв. м

В Сочи загорелся многоэтажный дом в жилом комплексе "Панорама Сочи" по Пятигорской улице. Отмечается, что из-за ветра пламя быстро разгорается, на место уже прибыли спасатели и пожарные.

Как стало известно, в понедельник, 2 апреля, в ЖК "Панорама Сочи" произошел крупный пожар, очевидцы публикуют в Сети видео, как полыхает крыша многоэтажного дома. Ветер только усиливает возгорание, со всех сторон валит черный дым, очевидцы сообщают о том, что пожар видно практически с любой точки Сочи.

В настоящий момент на месте происшествия начинают работать сотрудники пожарной службы и МЧС, им пока не удается локализовать возгорание из-за сильного ветра. По некоторым данным, площадь пожара достигла уже 500 квадратных метров, его точная причина остается неизвестной. По сообщениям очевидцев, мансарда многоэтажного дома уже полностью сгорела, огонь начал поглощать верхние этажи здания.

В настоящий момент не сообщается данных о пострадавших или погибших, возможно, жертв не было обнаружено.