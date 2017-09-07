В Московской области пожилая автоледи не уступила дорогу и попала в ДТП

В Зеленограде Московской области 62-летняя автоледи на Nissan Micra не уступила дорогу проезжающему авто и врезалась в машину Skoda Octavia, за рулем которого сидел 51-летний мужчина. В аварии пострадала 49-летняя пассажирка автомобиля Skoda.

Как сообщается, 29 марта в 07:50 на Каштановой аллее Зеленограда случилось ДТП. Пожилая автоледи за рулем иномарки отказалась уступить дорогу другой машине и попала в аварию.

62-летняя женщина, управляющая автомобилем Nissan Micra, врезалась в машину Skoda Octavia, в салоне которой находились 51-летний водитель и 49-летняя женщина-пассажир. В аварии пострадала пассажирка, у нее диагностировали повреждение левой кисти и травму грудной клетки. Врачи сообщают, что пострадавшую уже отпустили домой, сейчас она продолжает посещать медиков. Детали аварии уточняются.