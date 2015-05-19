Суд Москвы выплатил компенсацию за моральный ущерб педофилу, который убил трех девочек

Тверской суд в Москве выплатил компенсацию размером в 1 тысячу рублей за моральный ущерб педофилу, который убил трех девочек.

Стало известно о решении Тверского суда в Москве, который признал справедливым иск в суд от педофила, который изнасиловал и убил трех девочек. Мужчина, который в 2003 году совершил страшные преступления против троих 15-летних девочек, заявил, что в ходе следствия был попираем в согласии со статьей 132 Уголовного Кодекса. Эта статья приговаривает преступника к наказанию по совершению насильственных действий сексуального характера, которые рассматриваются отдельно от статьи 131 об изнасиловании.

Педофил, находясь все еще за решеткой (а суд приговорил его к пожизненному заключению), добился признания того, что во время следствия он пострадал и нуждается в возмещении морального ущерба. Хотя суд выплатил лишь символическую сумму, этим решением он признал педофила пострадавшим. Такая мера возмутила многих юристов, которые говорят, что у преступника не осталось чести, которую следовало защитить, раз до сих пор он не раскаялся в содеянном.

Как известно, 15 лет назад его лишили свободы за то, что вместе со своим другом вывез в лес троих студенток училища, которых обманом заставил сесть в машину. Вдвоем они изнасиловали их, а после каждой перерезали горло. Трупы были брошены в двух разных насаждениях.