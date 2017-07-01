Вышедшую к людям косулю‍ убили в Иркутской области

В Иркутской области убили вышедшую к людям косулю‍. Полиция выяснила, что это сделал житель микрорайона Березовый. Сейчас ведется поиск очевидцев произошедшего.

Сотрудники Главного управления МВД по Иркутской области взялись за расследование дела об убийстве дикого животного, которое произошло в поселке Березовый. Согласно данным, которые они передают, вечером 1 апреля в микрорайоне между домами бегала косуля. Вероятно, она вышла из леса и заблудилась между домов. Люди же, вместо того, чтобы помочь ей выбраться, убили ее. Один из местных жителей жестоко перерезал ей горло.

Ее тело было найдено двумя другими местными жительницами. Они спугнули мужчину, который хотел забрать убитую косулю. После этого они вызвали правоохранителей, которые позже возбудили уголовное дело по факту происшествия. Между тем, в местное отделение ведомства уже доставлен один из местных жителей, который проходит по делу об убийстве животного как главный подозреваемый.