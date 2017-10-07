В Саратовской области пьяный сосед изрезал ножом голову женщине

В городе Калининске Саратовской области пьяный молодой человек изрезал голову ножом взрослой соседке. Пострадавшая была доставлена в одну из больниц города.

Как стало известно, в ночь на 1 апреля в одну из больниц Калининска Саратовской области поступила 46-летняя женщина с ножевыми ранениями. Медики обнаружили у нее резанные раны на голове, грудной клетке, правом предплечье, а также сотрясение мозга. Как рассказала пострадавшая, примерно в 03:00 ночи к ней в дом ворвался пьяный 24-летний сосед с кухонным ножом и стал полосовать ее.

Отмечается, что инцидент произошел на почве личной неприязни нападавшего к потерпевшей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали и он признался в содеянном, ведется дальнейшее расследование.