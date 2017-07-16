В Уфе после драки в супермаркете "Окей" погиб охранник

В Уфе после драки в супермаркете "Окей" скончался мужчина. Сообщается, что драка произошла между водителем фирмы-поставщика и охранником супермаркета, в результате чего последний погиб.

Как стало известно, в Уфе во время разгрузки доставленного товара произошла драка между водителем и охранником супермаркета "Окей". Как рассказали очевидцы произошедшего, водитель фирмы-поставщика во время разгрузки вел себя довольно агрессивно и никаким образом не реагировал на замечания охранника. В последствии, водитель спровоцировал драку и вскоре пострадавшего охранника экстренно госпитализировали.

Медики пытались спасти жизнь пострадавшему, однако на следующий день он умер. Сотрудники "Окея" рассказали, что охранник проработал в супермаркете более трех лет и добросовестно выполнял свою работу. Семье погибшего была оказана вся необходимая помощь, в настоящий момент следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.