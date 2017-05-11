В Туле на "Рязанке" произошло ДТП со смертью пешехода. Погибшая - девушка, которая совершала переход с одной стороны на другую в неустановленном месте. На месте аварии уже работать представители ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции по Тульской области сообщают о случае дорожно-транспортного происшествия, который зафиксирован с утра сегодня, второго апреля. Согласно данным, которые они предоставляют, в материалах дела фигурирует имя водителя иномарки Renault Logan, а также молодой девушки. Погибшая переходила дорогу с одной стороны на другую в неустановленном месте. В результате этого на нее совершил наезд водитель автомобиля указанной марки.

Пешеход получила серьезные травмы всего тела, в том числе головы. По этой причине она погибла еще до того, как на место ДТП прибыла бригада медиков. Прибывшие сотрудники лишь зафиксировали время смерти. Как позже уточнили правоохранители, всего в нескольких десятках метров от места, где произошла трагедия, расположен пешеходный переход.