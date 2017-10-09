В Подмосковье мужчина похитил бывшую жену и жестоко избил ее нового избранника

В подмосковном Егорьевске мужчина не смог смириться с расставанием и похитил свою бывшую супругу, ее нового избранника он жестоко избил. В ГУ МВД по Подмосковью заявления по случившимся инцидентам не поступали.

Как сообщают СМИ, в Подмосковье разыгралась настоящая драма. Житель Егорьевска похитил женщину, которая ранее состояла с ним в браке, но уже была официально свободной.

Женщина находилась в отношениях с новым мужчиной, на что ее экс-муж не смог отреагировать адекватно. Бывший супруг похитил женщину, а нового избранника экс-жены он жестоко избил.

Как уточняется, в ГУ МВД по Московской области инциденты подтверждений не получили. Правоохранители сообщают, что по таким происшествиям они не получали сигналов и заявлений с такими данными им никто не писал. Детали и подробности происшествия уточняются.