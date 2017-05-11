В Волгограде КамАЗ с щебнем насмерть задавил пенсионерку

1 апреля в Волгограде, рядом с остановкой «Дворец спорта», груженный щебнем КамАЗ наехал на пенсионерку. Пожилая женщина попала под колеса грузовика во время того, как шла по дороге в неположенном месте, от травм она умерла.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, пожилая женщина решила перейти дорогу в неположенном месте. Пенсионерка не дошла до пешеходного перехода и вышла на проезжую часть в месте, где ходить запрещается.

Инцидент случился возле остановки «Дворец спорта», в 5 метрах от перехода для пешеходов. В сторону пенсионерки ехал КамАЗ, нагруженный щебнем, водитель не успел остановить грузовик и сбил женщину. О происшествии также рассказали и очевидцы, поделившиеся информацией в социальных сетях. По их словам, столкновение было критическим и пенсионерка скончалась. Детали и подробности аварии выясняют правоохранители.