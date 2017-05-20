В Смоленской области ночью сгорела иномарка

В ночь на второе апреля в Смоленской области сгорела иномарка Skoda. Это произошло примерно в первом часу в селе Печерск.

Сотрудники Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Смоленской области сообщают о случае, в ходе которого в ночь на второе апреля в селе Печерск сгорел автомобиль иностранного производителя. О том, что произошло возгорание, в ведомство сообщили случайные прохожие. Когда сотрудники прибыли по указанному адресу, они обнаружили полыхающий автомобиль Skoda. Огонь удалось ликвидировать, однако до этого иномарка сильно пострадала.

Сотрудники МЧС пока не уточняют, что именно могло спровоцировать пожар, и не исключают ли они версию поджога. Во время инцидента в иномарке не находились люди, так что пострадавших физически в результате не оказалось.