В Омске голый "Голлум" ползающий по дороге напугал жителей

В Омске очевидцы засняли на видео голого мужчину, который ползал по проезжей части и ругался матом. Пользователи Сети предположили, что мужчина находился в алкогольном или наркотическом опьянении.

Как рассказали очевидцы в социальной сети, поздним вечером на улице Завертяева по проезжей части ползал абсолютно голый мужчина и кричал матом на проезжающие мимо машины. Как рассказала очевидец произошедшего, она наблюдала за мужчиной из своей квартиры и слышала, насколько громко он кричал. Изначально она подумала, что на улице кого-то бьют, однако оказалось не так. Позднее какая-то женщина сжалилась над мужчиной и попыталась укутать его в куртку, ведь на улице было холодно, однако он с диким криком начал отползать от доброжелательницы.

Вскоре приехали сотрудники скорой помощи, кое-как им удалось одеть мужчину и доставить в больницу.

Пользователи Сети решили, что голый мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Несмотря на ситуацию, пользователи сравнили мужчину с Голлумом из "Властелина колец".