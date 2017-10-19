Пол Оренбургом пешехода сбила машина-ассенизатор

31 марта под Оренбурге ассенизаторская машина ГАЗ-КО в сумерках сбила 35-летнего горожанина. Так уведомила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на 5 километре объездной дороги, ведущей в сторону Ивановки. 44-летний водитель технического транспорта утверждает, что попросту не заметил пешехода, идущего в попутную сторону, из-за слабого освещения. Определить степень его вины предстоит полицейским.

Тем временем пострадавший госпитализирован в оренбуржском медучреждении. Медики диагностировали у него перелом бедра и сотрясение мозга.