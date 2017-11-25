В Курской области женщине с поломанной ногой пришлось ползком покидать больницу

В Курской области женщине с поломанной ногой пришлось ползком покидать отделение больницы, оказать помощь ей никто не спешил. О произошедшем в соцсетях рассказали очевидцы.

Как стало известно, 30 марта в больницу на прием к травматологу пришла женщина с поломанной ногой и то, что произошло дальше, шокировало остальных пациентов. Пострадавшая женщина в буквальном смысле выползла из кабинета врача и поползла в сторону выхода, при этом медики не предложили ей кресло, а просто стояли и кричали, чтобы она взяла костыли.

Многие пользователи Сети встали на защиту медиков, отметив, что данная женщина сама отказалась от предложенной помощи. Она заявила, что на костылях ей тяжело передвигаться, а на коленях у нее стоит "кожаная защита", потому ей вовсе не больно ползти по полу и асфальту.

В комментариях отписался и таксист, который подвозил до больницы женщину. Мужчина отметил, что возле больницы предложил женщине помочь и отвести ее на прием, однако она отказалась, заявив, что ей и так нормально, и стала таким же образом выползать из автомобиля.

Стоит отметить, что правоохранители пока никак не подтвердили данную информацию и неизвестно, была ли инициирована проверка в данной больнице.